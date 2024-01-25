Рэтклифф намерен устроить чистку состава. Известно, кому в Манчестер Юнайтед укажут на дверь

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф намерен избавиться от множества ненужных игроков в составе «красных дьяволов».

Как сообщает The I, самой крупной продажей может стать Мейсон Гринвуд, который впечатлил во время своей аренды в Хетафе, а ныне за ним следят другие клубы Ла Лиги, как Барселона, Атлетико Мадрид и Валенсия.

«Красные дьяволы» так же могут попрощаться со Скоттом Мактоминеем, Ганнибалом Меджбри и Альваро Фернандесом.

Рэтклифф надеется выручить около 100 миллионов фунтов стерлингов от продажи игроков только из своей академии.

Эта сумма может превысить 200 миллионов фунтов стерлингов, ведь Аарон Ван-Биссака, Каземиро, Джейдон Санчо и Энтони также могут покинуть команду.

Ранее сообщалось, что на продаже двух последних Манчестер Юнайтед хочет отбить деньги, потраченные на их трансфер, выручив по 50 миллионов фунтов за каждого.