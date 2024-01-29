Рейтинг WTA. Лидер не изменился, прорыв Чжен Циньвэнь

После завершения Australian Open WTA обновила рейтинг сильнейших теннисисток мира.

Несмотря на неудачное выступление в Австралии, статус первой ракетки мира сохранила Ига Швентек. Чемпионка Australian Open Арина Соболенко осталась на втором месте, а вот Коко Гофф поднялась на третью позицию, сместив Елену Рыбакину. Финалистка первого турнира Большого шлема в этом году Чжен Циньвэнь поднялась на 8 позиций – с 15 на 7 место.

Топ-10 WTA

Ига Швентек (Польша) – 9770 Арина Соболенко – 8905 Коко Гофф (США) – 7200 Джессика Пегула (США) – 5705 Елена Рыбакина (Казахстан) – 5688 Онс Жабер (Тунис) – 4076 Чжен Циньвэнь (Китай) – 3950 Маркета Вондроушова (Чехия) – 3846 Мария Саккари (Греция) – 3710 Каролина Мухова (Чехия) – 3520

Невероятного прогресса в рейтинге добилась украинка Даяна Ястремская, которая сенсационно пробилась в полуфинал Australian Open – с 93-го места на 29-е (+64 позиции).

Полностью с рейтингом WTA можно ознакомиться на официальном сайте организации.