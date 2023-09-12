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Реал нашел замену для Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 08:00
Реал нашел замену для Мбаппе Фото: твиттер Marca

Руководство мадридского "Реала" постарается подписать нападающего "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

По информации от Sky Sports, новоиспеченный чемпион мира должен стать заменой Киллиану Мбаппе, если форвард ПСЖ следующим летом не перейдет в мадридский клуб на правах свободного агента.

При этом источник не сообщает, готов ли “Манчестер Сити” отпустить одного из своих лидеров.

Напомним, что соглашение капитана сборной Франции рассчитано до лета 2024 года. На данный момент он оценивается в 180 миллионов евро. Если клуб не сможет продлить соглашение с ним, то француз бесплатно сможет уйти в любой клуб.

Что касается Альвареса, то он стал основным игроком “Манчетер Сити”. В прошлом сезоне он провел в составе победителя Лиги чемпионов 49 матчей, в которых записал на свой счет 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Контракт звезды сборной Аргентины с английским клубом действует до июня 2028 года, а ориентировочная стоимость игрока превышает 50 миллионов евро.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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