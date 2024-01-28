Реал находится на другом уровне. Мичел поделился мнением о соперничестве с бланкос

В сегодняшнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона минимально обыграла Сельту и вернула себе первое место в турнирной таблице. После поединка наставник каталонцев Мичел поделился впечатлением от игры и ответил на вопрос о своем возможном приходе в Барселону на замену Хави.

«Это был сложный матч. Поле мешало играть. Они находятся в сложной ситуации, и мы смогли доминировать в начале, но моменты были у обеих команд. Ментально мы были готовы играть на сложном поле.

Эти 3 очка приближают нас к еврокубкам, потому что ни Реал, ни Барселона не выиграли. Мечты о Лиге чемпионов? Когда останется 10 игр, посмотрим.

Очевидно, что Реал выигрывает свои матчи с легкостью, а нам это дается нелегко. Мы не на их уровне.

Я думаю о Жироне. У меня с клубом контракт до 2026 года. Хави – тот, кто лучше всех знает Барсу. Хави – это Барса», - сказал Мичел.