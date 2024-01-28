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Реал находится на другом уровне. Мичел поделился мнением о соперничестве с бланкос

Новости футбола Сегодня, 15:23
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Реал находится на другом уровне. Мичел поделился мнением о соперничестве с бланкос Фото: twitter.com/GironaFC/ Автор неизвестен

В сегодняшнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона минимально обыграла Сельту и вернула себе первое место в турнирной таблице. После поединка наставник каталонцев Мичел поделился впечатлением от игры и ответил на вопрос о своем возможном приходе в Барселону на замену Хави.

«Это был сложный матч. Поле мешало играть. Они находятся в сложной ситуации, и мы смогли доминировать в начале, но моменты были у обеих команд. Ментально мы были готовы играть на сложном поле.

Эти 3 очка приближают нас к еврокубкам, потому что ни Реал, ни Барселона не выиграли. Мечты о Лиге чемпионов? Когда останется 10 игр, посмотрим.

Очевидно, что Реал выигрывает свои матчи с легкостью, а нам это дается нелегко. Мы не на их уровне.

Я думаю о Жироне. У меня с клубом контракт до 2026 года. Хави – тот, кто лучше всех знает Барсу. Хави – это Барса», - сказал Мичел.

Отметим, что Жирона опережает Реал в турнирной таблице Ла Лиги на одно очко, однако у «сливочных» есть один матч в запасе.

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