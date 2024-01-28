Жирона минимально обыграла Сельту и вернулась на вершину Ла Лиги

Жирона приехала в гости к Сельте на матч 22-го тура испанской Ла Лиги. Каталонской команде необходимо было побеждать, чтобы вернуться на первую строчку чемпионата.

Команды начали поединок в спокойном темпе, не форсируя события. На исходе 20 минут хозяева упустили отличную возможность открыть счет: Оскар Мингеса опасно пробивал по воротам Жироны, но Пауло Гассанига продемонстрировал отменную реакцию и перевел мяч на угловой. И буквально в следующей атаке каталонская команда вышла вперед. Порту с передачи Мигеля Гутьерреса огорчил вратаря хозяев.

Второй тайм также оказался небогатым на события. Гости играли по счету, контролируя ситуацию на поле и не позволяя Сельте создавать опасные моменты у своих ворот. Как итог - закономерная минимальная победа команды Мичела.

Жирона набрала 55 очков и вернулась на первую позицию Ла Лиги. Но у Реала (54 очка) останется один матч в запасе. Команда Рафаэля Бенитеса на 16-й строчке (17 баллов).

Ла Лига, 22-й тур

Сельта - Жирона - 0:1

Гол: Порту, 20