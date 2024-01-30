Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед
Новости футбола Сегодня, 17:24
Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед
Во вторник, 30 января, Астон Вилла на своем поле принимала Ньюкасл. Матч проходил в рамках 22 тура Премьер-лиги.
В первом тайме Вилла немного больше держала мяч, но именно Ньюкасл был острее и смог дважды отличиться голами. Фабиан Шер записал в свой актив дубль. Ему понадобилось на это четыре минуты, сначала он забил на 32-й минуте, а второй мяч на 36-й.
После перерыва Морено Альберто Морено срезал мяч в свои ворота. Таким образом счет стал 3:0 в пользу Ньюкасл Юнайтед. Оли Уоткинс ответил на это свохм голом, который вернул немного интриги в матч, но не помог Астон Вилле.
Премьер-лига. 22 тур
Астон Вилла - Ньюкасл - 1:3
Голы: 0:1 - 32 Шер, 0:2 - 36 Шер, 0:3 - 52 Морено (автогол), 1:3 - 71 Уоткинс
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