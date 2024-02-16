Попадание со 184 ярдов. Фантастический удар от гольфиста на The Genesis Invitational. ВИДЕО
Новости гольфа Сегодня, 16:07
Фото: https://twitter.com/PGATOUR
На этой неделе, с 15 по 18 февраля, на уровне PGA проходит турнир The Genesis Invitational.
Во время второго раунда, который проходит прямо сейчас, 16 февраля, произошло фантастическое попадание с 184 ярдов. Американский гольфист Уил Залаторис выполнил классный удар на трехпарной 14 лунке. Он первым ударом смог добить до грина и закатить мяч в лунку.
К слову, благодаря этому попаданию, Залаторис получит машину, потому что эта лунка является призовой для гольфиста и его кэдди. Кроме этого, для Вилла это второй хоул-ин-уан в своей карьере, первый был в 2020 году.
Напомним, что Dailysports подготовил для вас подборку лучших ударов первого раунда на The Genesis Invitational.
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