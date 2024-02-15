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The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда

Новости гольфа Вчера, 21:41
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда Фото: https://twitter.com/PGATOUR

В четверг, 15 февраля, начался премиальный турнир PGA Tour The Genesis Invitational.

Более ста гольфистов борются за чемпионство на этом турнире. В первый раунд совершили много хороших ударов и попыток. Dailysports подготовил для вас подборку лучших ударов первого дня, по нашему мнению.

Обязательно нужно начать с удара легендарного Тайгера Вудса, который начал новый сезон PGA 2024.

Были несколько классных ударов, которые выполнялись с банкиров (песка).

Несколько хороших дальних патов.

Невероятный удар от Тайгера Вудса, который попал между двух деревьев и приземлил мяч недалеко от лунки.

Завершим невероятным ударом от американца Макса Хомы. Он был невероятно близок к тому, чтобы попасть с дальней дистанции и выполнить игл. Немножко не повезло Хоме, но удар невероятный.

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