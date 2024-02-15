The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда
В четверг, 15 февраля, начался премиальный турнир PGA Tour The Genesis Invitational.
Более ста гольфистов борются за чемпионство на этом турнире. В первый раунд совершили много хороших ударов и попыток. Dailysports подготовил для вас подборку лучших ударов первого дня, по нашему мнению.
Обязательно нужно начать с удара легендарного Тайгера Вудса, который начал новый сезон PGA 2024.
Были несколько классных ударов, которые выполнялись с банкиров (песка).
Несколько хороших дальних патов.
Невероятный удар от Тайгера Вудса, который попал между двух деревьев и приземлил мяч недалеко от лунки.
Завершим невероятным ударом от американца Макса Хомы. Он был невероятно близок к тому, чтобы попасть с дальней дистанции и выполнить игл. Немножко не повезло Хоме, но удар невероятный.