The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда

В четверг, 15 февраля, начался премиальный турнир PGA Tour The Genesis Invitational.

Более ста гольфистов борются за чемпионство на этом турнире. В первый раунд совершили много хороших ударов и попыток. Dailysports подготовил для вас подборку лучших ударов первого дня, по нашему мнению.

Обязательно нужно начать с удара легендарного Тайгера Вудса, который начал новый сезон PGA 2024.

And he's off!



Tiger Woods' first round of 2024 is underway. pic.twitter.com/sef8fW0p7I — PGA TOUR (@PGATOUR) February 15, 2024

Beautiful breaker for birdie.@TigerWoods knew it was good. pic.twitter.com/5LuPh2ncZg — PGA TOUR (@PGATOUR) February 15, 2024

Были несколько классных ударов, которые выполнялись с банкиров (песка).

Pars come in all shapes and sizes.



This one came from the bunker for @SamBurns66. pic.twitter.com/8u6cNlGlHP — PGA TOUR (@PGATOUR) February 15, 2024

So good he didn’t even need to watch it go in!



Some serious sauce from @JT_ThePostman. pic.twitter.com/c0QibSJQRE — PGA TOUR (@PGATOUR) February 15, 2024

Beauty from the bunker 👏@CamDavisGolf had to smile after this one. pic.twitter.com/VoRu1nLVyY — PGA TOUR (@PGATOUR) February 15, 2024

Несколько хороших дальних патов.

Chip-in birdie for Charlie Sifford Memorial exemption recipient Chase Johnson 👏 pic.twitter.com/e7cVPNRgqo — PGA TOUR (@PGATOUR) February 15, 2024

Eagle from range 🦅@GaryWoodland rolls it in from 44 feet. pic.twitter.com/wQntEhshxg — PGA TOUR (@PGATOUR) February 15, 2024

Невероятный удар от Тайгера Вудса, который попал между двух деревьев и приземлил мяч недалеко от лунки.

An impressive shot from the trees.



Tiger Woods escapes with a bogey at the last. https://t.co/yu5C1v2RtL pic.twitter.com/YHERkzNXe2 — PGA TOUR (@PGATOUR) February 15, 2024

Завершим невероятным ударом от американца Макса Хомы. Он был невероятно близок к тому, чтобы попасть с дальней дистанции и выполнить игл. Немножко не повезло Хоме, но удар невероятный.