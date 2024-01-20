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Победа Арсенала над Кристал Пэлас стала знаковой для Микеля Артеты

Новости футбола Сегодня, 09:57
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Победа Арсенала над Кристал Пэлас стала знаковой для Микеля Артеты Победа Арсенала над Кристал Пэлас стала знаковой для Микеля Артеты

Триумф Арсенала над Кристал Пэлас стал важной вехой для главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Сегодняшняя победа на Эмирейтс стала для испанца 50-й в Премьер-лиге в домашних стенах в качестве главного тренера лондонской команды.

Красно-белые добыли разгромную викторию в лондонском дерби со счетом 5:0. Три очка лондонскому коллективу принесли голы Габриэля, Леандро Тоссара, дубль Габриэля Мартинелли. Также триумфаторам помог голкипер Орлов Дин Хендерсон, срезавший мяч в ворота своей команды.

Сегодняшний успех стал для Арсенала всего лишь вторым в восьми последних матчах во всех турнирах. До этого Пушкари последний раз побеждали еще 17 декабря, когда обыграли Брайтон в АПЛ (2:0).

Арсенал набрал 43 очка и занимает третью строчку в таблице АПЛ. 30 января команда Артеты сыграет против Ноттингем Форест на выезде.

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