Канониры выходят из кризиса? Арсенал разбил Кристал Пэлас

Арсенал на Эмирейтс принимал Кристал Пэлас в 21 туре английской Премьер-лиги.

Канонирам победа в сегодняшнем поединке нужна была как воздух, поскольку коллектив Микеля Артеты переживал явно не лучший момент, выиграв только один матч из последних семи во всех турнирах.

Хозяева поля взялись за дело без раскачки: красно-белые вышли вперед после точного удара головой Габриэля на 11-й минуте. Еще до ухода на перерыв Арсенал удвоил преимущество. И в этот раз не обошлось без участия Габриэля. Бразильский защитник в борьбе с Дином Хендерсоном после подачи углового, заставил голкипера Орлов срезать мяч в ворота своей команды.

Второй тайм проходил в спокойном ключе. Арсенал играл по счету и на исходе часа игрового времени забил еще раз, сняв любые вопросы о победителе матча. Троссар разобрался с защитником и голкипером гостей, точным ударом завершив контратаку красно-белых.

Оставшееся время матча превратилось в формальность, что не помешало Канонирам огорчить гостей еще дважды. В компенсированное два очень похожих гола забил Мартинелли, реализовавший выходы на ворота Хендерсона.

Арсенал набрал 43 очка и поднялся на третью строчку АПЛ. Кристал Пэлас с 21 баллом на 14-й позиции.

A professional performance to get back to winning ways ❤️ pic.twitter.com/0Y21PosFyH — Arsenal (@Arsenal) January 20, 2024

АПЛ, 21-й тур

Арсенал - Кристал Пэлас - 5:0

Голы: Габриэль, 11, Хендерсон, автогол, 37, Троссар, 59, Мартинелли, 90+4, 90+5