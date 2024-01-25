Шарль Леклер подписал новый контракт с Ferrari

Шарль Леклер подписал новый контракт с Феррари, сообщает официальный сайт команды Формулы 1. Предыдущее соглашение автогонщика из Монако с Ферарри истекало по окончании сезона-2024.

О сроке нового соглашения команда не сообщает, но отмечается, что контракт рассчитан еще на “несколько лет”.

Леклер является воспитанником Феррари. Связь Шарля с маркой Маранелло началась еще до его выступления в Формуле 1, когда он присоединился к Академии пилотов Ferrari в 2016 году. После доминирующего выступления в чемпионате Формулы 2 2017 года монегаск провел год, совершенствуя свои навыки в Sauber, прежде чем провел первые гонки за Феррари в 2019 году.

За время работы в Скудерии он принял участие в 103 гонках, 30 раз финишировал на подиуме, установил семь быстрейших кругов в гонках и набрал 1035 очков.

Ожидается, что вскоре контракт с Феррари также продлит Карлос Сайнс.