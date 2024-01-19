Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН
Новости футбола Сегодня, 14:38
Фото: oJogo / автор неизвестен
Сборная Танзании осталась без главного тренера. Местная ассоциация уволила Аделя Амруша после одного проведенного матча Кубка африканских наций 2024 года с Марокко (0:3).
После этого разгромного поражения наставник раскритиковал команду соперника:
«В последнем матче с Марокко они заставили нас играть ночью, когда мы хотели играть рано утром. Марокко сейчас руководит африканским футболом. Они также выбирают судей, а мы просто зрители».
За это CAF дисквалифицировала Амруша на восемь матчей, а после этого танзанийская федерация уволила специалиста. Работать с командой впредь будет его ассистент.
Алжирский тренер не проработал с командой и года. Будучи назначенным4 марта 2023 года, он провел во главе команды девять матчей, из которых выиграл три.
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