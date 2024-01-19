Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН

Сборная Танзании осталась без главного тренера. Местная ассоциация уволила Аделя Амруша после одного проведенного матча Кубка африканских наций 2024 года с Марокко (0:3).

После этого разгромного поражения наставник раскритиковал команду соперника:

«В последнем матче с Марокко они заставили нас играть ночью, когда мы хотели играть рано утром. Марокко сейчас руководит африканским футболом. Они также выбирают судей, а мы просто зрители».

За это CAF дисквалифицировала Амруша на восемь матчей, а после этого танзанийская федерация уволила специалиста. Работать с командой впредь будет его ассистент.

Алжирский тренер не проработал с командой и года. Будучи назначенным4 марта 2023 года, он провел во главе команды девять матчей, из которых выиграл три.