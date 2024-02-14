Орландо вывел номер Шакила О'Нилла из обращения

Клуб НБА Орландо вывел 32-й игровой номер, под которым играл Шакил О'Нилл, сообщает ESPN.

Шакил стал первым игроком в истории Орландо, чей номер вывели из обращения. Также Мэджик стал третьим клубом НБА, который вывел из обращения номер О'Нила. В апреле 2013 года Лейкерс вывели из обращения его 34-й номер. В декабре 2016-го "Майами" вывел 32-й номер Шакила.

"Знаете, есть старая поговорка: "Никогда не забывай, откуда ты родом". И здесь началась моя профессиональная карьера. Я живу здесь преимущественно всю жизнь. Болельщики здесь всегда были гостеприимными. Люди были очень, очень гостеприимными. Я никогда не думал, что этот день наступит", - сказал О'Нил во время церемонии.

Шакил О'Нилл был выбран Орландо Мэджик на драфте 1992 года под 1 номером. В дебютном сезоне набирал за игру в среднем 23.4 очков, 13.9 подборов и 3.5 блокшотов. Благодаря этому был признан новичком года и стал первым после Майкла Джордана, кто был избран на матч всех звезд НБА в дебютном сезоне.