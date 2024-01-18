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"Он обделался на ринге". Джон Фьюри разнес Валлина за бой с Джошуа

Новости бокса Сегодня, 13:27
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Он обделался на ринге". Джон Фьюри разнес Валлина за бой с Джошуа "Он обделался на ринге". Джон Фьюри разнес Валлина за бой с Джошуа

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поддал жесткой критике выступление шведа Отто Валлина против Энтони Джошуа.

Напомним, Эй Джей уверенно одолел шведского супертяжа в их поединке в декабре. В пятом раунде Джошуа победил техническим нокаутом.

«Когда Джошуа вышел на ринг против Валлина, то Отто просто обделался. Он опозорил свою команду и себя. Это был не тот боксер, что дрался с Фьюри. Это был позор. Он подвёл свою команду и народ. Но если человек не хочет драться в этот вечер, то что вы можете сделать? Он явно поплыл", - сказал Фьюри-старший.

Джошуа владел колоссальным преимуществом по ходу боя и нанес Валлину большой урон. После поединка у шведского боксера был диагностирован перелом носа.

Эй Джей свой следующий бой проведет против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну 8 марта. Контракт на их поединок не предусматривает реванша.

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