"Он обделался на ринге". Джон Фьюри разнес Валлина за бой с Джошуа

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поддал жесткой критике выступление шведа Отто Валлина против Энтони Джошуа.

Напомним, Эй Джей уверенно одолел шведского супертяжа в их поединке в декабре. В пятом раунде Джошуа победил техническим нокаутом.

«Когда Джошуа вышел на ринг против Валлина, то Отто просто обделался. Он опозорил свою команду и себя. Это был не тот боксер, что дрался с Фьюри. Это был позор. Он подвёл свою команду и народ. Но если человек не хочет драться в этот вечер, то что вы можете сделать? Он явно поплыл", - сказал Фьюри-старший.