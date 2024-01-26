Официально. Шахтёр выиграл борьбу у клубов АПЛ за 20-летнего бразильца

Пресс-служба донецкого Шахтёра огласила о подписании контракта с 20-летним полузащитником бразильского Васко да Гама Марлоном Гомесом.

Сумма трансфера не разглашается, но Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро. По сообщению Фабрицио Романо, «горняки» отдали за игрока 12 миллионов евро. Так же предусмотрены бонусы в размере четырёх миллионов евро.

В минувшей кампании чемпионата Бразилии полузащитник сыграл 23 матча, в которых отметился одним голом. В активе Гомеса так же один матч за сборную Бразилии U-23. Ранее сообщалось о том, что к Гомесу проявляют интерес несколько клубов АПЛ, Интер, Фиорентина и немецкий Вердер.

Напомним, что полузащитник стал вторым подписанием Шахтёра в зимнее трансферное окно.

Ранее команда Марино Пушича оформила трансфер флангового полузащитника Палмейраса Кевина.