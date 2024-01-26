Официально. Атлетико огласил о подписании 18-летнего полузащитника

Мадридский Атлетико подписал 18-летнего полузащитника Артура Вермеерена. По сообщению пресс-службы «матрасников», соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Официально о сумме трансфера не сообщалось, но как отмечает Фабрицио Романо, Антверпен, за который выступал Вермеерен, получит за игрока 22 миллиона евро и бонусы.Transfermarktж оценивает игрока в 30 миллионов евро.

На его счету 66 матчей, 3 гола и 8 ассистов за первую команду Антверпена. Также он уже успел сыграть 2 матча за национальную сборную Бельгии.

После 21 тура Антверпен занимает шестое место в чемпионате Бельгии. В Лиге чемпионов команда Марка ван Боммеля заняла четвертое место в группе с Барселоной, Порту и Шахтером.

Отметим, что ранее команда Диего Симеоне усилилась вратарем сборной Румунии Горацием Молдаваном.