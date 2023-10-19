Неймар впервые поделился эмоциями после своей жуткой травмы

Известный бразильский футболист Неймар впервые поделился своими эмоциями после того, как получил тяжелую травму в матче квалификации ЧМ-2026 против Уругвая (0:2).

По словам бразильского футболиста, сейчас он переживает один из самых непростых моментов в своей карьере.

«Это очень грустный момент, один из самых трудных в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но сейчас мне действительно нужна поддержка моей семьи и друзей.

Быть травмированным и проходить через операции - непросто. Представьте, что вы восстанавливаетесь долгое время, а затем через четыре месяца все начинается сначала.

Я сохраняю свою веру… Я отдаю свои силы Богу, чтобы Он мог обновить меня. Спасибо за вашу поддержку и добрые слова», - написал Неймар в социальных сетях.

Напомним, что у футболиста диагностировали повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене. В ближайшее время он перенесет операцию. После этого на восстановление у Неймара может уйти около года, пока точных сроков никто назвать не может.