"Не хотела быть калифом на час". Соболенко высказалась о второй кряду победе на Australian Open

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над представительницей Китая Цинь Вень Чжен (6:2, 6:3) в финальном поединке Australian Open в одиночном разряде.

Представительница нейтральной страны считалась явным фаворитом встречи и сумела доказать это на корте, добыв уверенную победу в двух сетах.

«Я думала, о том, что не хочу быть тем теннисистом, который один раз выиграл турнир Большого шлема, а затем исчез. Я хотела показать, что могу стабильно оставаться на вершине и выиграть турнир еще раз. Для меня это было действительно важно. Независимо от результата, победа или поражение, я всегда усердно работаю, всегда ищу, что можно улучшить в моей игре.

Мой покойный отец? Конечно, он моя самая большая мотивация. Он был для меня всем. Но прямо сейчас у меня есть мама, сестра, которые здесь со мной, и я чувствую, что должна думать о них. Но я просто чувствую, что он всегда со мной. Я очень благодарна ему за все, что он для меня сделал. Думаю, если бы не мой отец, то меня бы здесь не было. Сейчас я также играю для своей мамы, сестры и бабушки», - рассказала Соболенко.