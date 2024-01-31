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НБА оштрафовала игрока Миннесоты за критику судей

Новости баскетбола Сегодня, 14:56
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
НБА оштрафовала игрока Миннесоты за критику судей Фото: https://twitter.com/mnspnews

Игрока команды Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс получил штраф от НБА за критику рефери.

Как сообщает NBA Communications, баскетболист должен заплатить 40 тысяч долларов штрафа. Лига в частности указывает, что это наказание и из-за слов Эдвардса после матча с Оклахомой, который завершился со счетом 107:101, и состоялся 29 января. Тогда баскетболист заявил, что арбитры работали очень плохо, были ужасными, по его словам. Он добавил, что они тогда играли пятеро против восьмерых.

Энтони Эдвардс - американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду Миннесота Тимбервулвз. Играет на позиции атакующего защитника. На студенческом уровне выступал за команду университета Джорджии Джорджия Бульдогс. На драфте НБА 2020 года он был выбран под первым номером командой Миннесота Тимбервулвз.

В этом сезоне Энтони в среднем набирает 25,9 очка, 5,3 передачи, 5,2 подбора. Миннесота лидирует на Западе, имея 33 победы и 14 поражений.

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