НБА оштрафовала игрока Миннесоты за критику судей

Игрока команды Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс получил штраф от НБА за критику рефери.

Как сообщает NBA Communications, баскетболист должен заплатить 40 тысяч долларов штрафа. Лига в частности указывает, что это наказание и из-за слов Эдвардса после матча с Оклахомой, который завершился со счетом 107:101, и состоялся 29 января. Тогда баскетболист заявил, что арбитры работали очень плохо, были ужасными, по его словам. Он добавил, что они тогда играли пятеро против восьмерых.

The following has been released by the NBA: pic.twitter.com/maQJUb13iQ — NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2024

Энтони Эдвардс - американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду Миннесота Тимбервулвз. Играет на позиции атакующего защитника. На студенческом уровне выступал за команду университета Джорджии Джорджия Бульдогс. На драфте НБА 2020 года он был выбран под первым номером командой Миннесота Тимбервулвз.

В этом сезоне Энтони в среднем набирает 25,9 очка, 5,3 передачи, 5,2 подбора. Миннесота лидирует на Западе, имея 33 победы и 14 поражений.