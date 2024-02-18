Назван главный бой турнира UFC 300. На кону будет титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории

Сегодня ночью состоялся турнирUFC 298, в котором Илия Топурия завоевал чемпионский пояс в полулегкой весовой категории победив Александра Волкановски во втором раунде.

После этого турнира президентUFCДана Уайт на своей странице в социальной сетиX заявил, что на предстоящем юбилейном турниреUFC 300, который пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе, США, сразятся чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра и американский спортсмен Джамал Хилл.

BREAKING!!!



The #UFC300 main event will be Pereira vs Hill April 13th from Las Vegas pic.twitter.com/YrfTxLWsZ2 — danawhite (@danawhite) February 18, 2024

Ранее уже были известны другие пары, которые встретятся в октагоне. НаUFC 300 нас ожидают бои в лёгкой весовой категории между Чарльзом Оливейрой (Бразилия) и Арманом Царукяном (Армения), Джастином Гэтжи (США) и Максом Холлоуэем (США), а в полутяжёлом весе Иржи Прохазка (Чехия) сразится с Александром Ракичем (Сербия).

Также напомним, что в марте состоится еще один турнир, а именноUFC 299, где в качестве главного события запланирован бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион американец Шон О`Мэлли и претендент эквадорец Марлон Вера. Вторым по значимости событием турнира запланирован бой в лёгком весе, в котором должны встретиться бывший временный чемпион UFC и бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Пуарье и француз Бенуа Сен-Дени.