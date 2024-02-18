Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и забрал чемпионский пояс. Результаты UFC 298

Сегодня ночью на арене «Honda Center» в городе Анахайм, штат Калифорния, США, пройд турнир UFC 298.

Главным боем вечера стало сражение за титул чемпиона в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг). В октагоне встретились австралиец Александр Волкановски и Илия Топурия из Грузии.

Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Таким образом Илия стал новым чемпионом в полулегкой весовой категории.

В соглавном поединке экс-чемпион среднего веса (до 83,9 кг) Роберт Уиттакер из Австралии встретился с бразильцем Пауло Костой. Здесь уже в определение победителя вмешались судьи, назвав имя Уиттакера (29-28, 29-28, 30-27).

Dailysports предлагает вам ознакомится со всеми результатами турнира согласного карда.

Результаты UFC 298

Ранний предварительный кард

Миранда Мэверик победила Андреа Ли единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Обан Эллиотт победил Валентина Вудбёрна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Дэнни Барлоу победил Джоша Куинлана техническим нокаутом (удары) на 1:18, раунде 3

Предварительный кард

Чжан Минъян побеждает Брендсона Рибейро нокаутом (левая рука) на 1:41, раунде 1

Ринья Накамура победила Карлоса Веру единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)

Маркос Рожерио де Лима победил Джастина Тафа техническим нокаутом (лоу-кик) на 1:14, раунд 2

Аманда Лемос побеждает Маккензи Дерн единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Основной кард