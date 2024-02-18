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Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и забрал чемпионский пояс. Результаты UFC 298

Новости MMA Сегодня, 02:16
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и забрал чемпионский пояс. Результаты UFC 298 Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и забрал чемпионский пояс. Результаты UFC 298

Сегодня ночью на арене «Honda Center» в городе Анахайм, штат Калифорния, США, пройд турнир UFC 298.

Главным боем вечера стало сражение за титул чемпиона в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг). В октагоне встретились австралиец Александр Волкановски и Илия Топурия из Грузии.

Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Таким образом Илия стал новым чемпионом в полулегкой весовой категории.

В соглавном поединке экс-чемпион среднего веса (до 83,9 кг) Роберт Уиттакер из Австралии встретился с бразильцем Пауло Костой. Здесь уже в определение победителя вмешались судьи, назвав имя Уиттакера (29-28, 29-28, 30-27).

Dailysports предлагает вам ознакомится со всеми результатами турнира согласного карда.

Результаты UFC 298

Ранний предварительный кард

  • Миранда Мэверик победила Андреа Ли единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)
  • Обан Эллиотт победил Валентина Вудбёрна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)
  • Дэнни Барлоу победил Джоша Куинлана техническим нокаутом (удары) на 1:18, раунде 3

Предварительный кард

  • Чжан Минъян побеждает Брендсона Рибейро нокаутом (левая рука) на 1:41, раунде 1
  • Ринья Накамура победила Карлоса Веру единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)
  • Маркос Рожерио де Лима победил Джастина Тафа техническим нокаутом (лоу-кик) на 1:14, раунд 2
  • Аманда Лемос побеждает Маккензи Дерн единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Основной кард

  • Энтони Эрнандес побеждает Романа Копылова сабмишеном (удушающий сзади) на 3:23, раунд 2
  • Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
  • Йен Гэрри победил Джеффа Нила раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27)
  • Роберт Уиттакер победил Пауло Косту единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27)
  • Илия Топурия победил Александра Волкановский нокаутом (правая рука) на 3:32, раунд 2
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