Настоящая крепость. Атлетико уже очень давно не проигрывает дома
Новости футбола Сегодня, 02:34
Getty Images
Вчера мадридский Атлетико переиграл мадридский Реал (4:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
Тем самым команда Диего Симеоне продлила свою впечатляющую серию без поражений на домашней арене Сивитас Метрополитано до 25 матчей.
В последний раз Атлетико проигрывал на своем поле аж 8 января прошлого года – в матче 16 тура Ла Лиги-2022/23 против Барселоны (0:1).
С того момента на счету “матрасников” 23 победы и 2 ничьих в родных стенах.
После 19 туров Атлетико занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в запасе 1 матч. В Лиге чемпионов мадридцы финишировали первыми в своей группе, а в 1/8 финала их ждут матчи против Интера.
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