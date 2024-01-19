Настоящая крепость. Атлетико уже очень давно не проигрывает дома

Вчера мадридский Атлетико переиграл мадридский Реал (4:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Тем самым команда Диего Симеоне продлила свою впечатляющую серию без поражений на домашней арене Сивитас Метрополитано до 25 матчей.

В последний раз Атлетико проигрывал на своем поле аж 8 января прошлого года – в матче 16 тура Ла Лиги-2022/23 против Барселоны (0:1).

С того момента на счету “матрасников” 23 победы и 2 ничьих в родных стенах.

После 19 туров Атлетико занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в запасе 1 матч. В Лиге чемпионов мадридцы финишировали первыми в своей группе, а в 1/8 финала их ждут матчи против Интера.