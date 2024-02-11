На звездного полузащитника Челси появился еще один претендент

Полузащитник Челси Энцо Фернандес всерьез рассматривает возможность перехода в другую команду. Как сообщает Sport.es, на аргентинца появился еще один претендент в лице каталонской Барселоны.

Самому игроку нравится идея перехода в Барселону. Он уже предложил свои услуги каталонскому клубу через своего агента, но источник отмечает, что сейчас такой трансфер маловероятен.

По данным этого источника, несмотря на то, что он играет в основном составе, аргентинец задумывается о том, чтобы покинуть Челси. Ранее мы сообщали, что несколько игроков сожалеют о том, что подписали долгосрочные контракты с "синими", и среди них был и Энцо. Однако агент 23-летнего полузащитника опроверг эти слухи.

Напомним, год назад Энцо перешел из Бенфики в Челси за 121 миллион евро. С тех пор он сыграл 51 матч, забил шесть голов и сделал три ассиста.