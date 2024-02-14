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Модрич покинет Реал, Барселона выставила Левандовски на трансфер. Daily Digest за 14 февраля

Новости футбола Вчера, 17:02
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Модрич покинет Реал, Барселона выставила Левандовски на трансфер. Daily Digest за 14 февраля Модрич покинет Реал, Барселона выставила Левандовски на трансфер. Daily Digest за 14 февраля

Команда Dailysports подготовила для вас ежедневный дайджест из главных спортивных новостей, фигурировавших в СМИ в среду, 14 февраля.

Лацио сенсационно обыграл Баварию

Сегодня было сыграно еще два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Лацио сотворил настоящую сенсацию, обыграв на своем поле Баварию (1:0). Победу римлянам принес гол Чиро Иммобиле с пенальти.

В другом поединке обошлось без неожиданностей. ПСЖ уверенно обыграл Реал Сосьедад со счетом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Брадли Баркола.

Гол Роналду принес Ан-Насру победу в Азиатской Лиге чемпионов

Саудовский Ан-Наср обыграл Аль-Фейх в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов AFC. Победу своей команде принес звездный португалец Криштиану Роналду. К слову, для Роналду этот матч стал 1000-м в его футбольной карьере.

Модрич покинет Реал летом

Эпоха легендарного Луки Модрича в Реале подходит к концу. По информации испанских СМИ, хорватский полузащитник решил не продлевать контракт с Бланкос и покинет Мадрид после завершения этого сезона.

Надаль снялся с турнира в Дохе

Возвращение Рафаэля Надаля на теннисный корт откладывается. 22-кратный победитель турниров Большго Шлема снялся с турнира ATP250 который пройдет в Дохе. Испанец не успевает восстановиться после травмы, полученной на старте сезона.

Мбаппе может выбрать Арсенал

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе может выбрать не Реал и не продление контракта с ПСЖ. По информации The Independent, нападающий готов пойти по стопах своего кумира Тьерри Анри и перейти в Арсенал.

Барселона выставила на трансфер Левандовски

По сообщению El Chiringuito TV, Барселона выставила на трансфер польского нападающего Роберта Левандовски. Причиной такого решения является не только форма поляка, а и его натянутые отношения с одноклубниками.

Тоттенхэм предложил 60 млн за де Йонга

Тоттенхэм хочет пригласить полузащитника Барселоны Френки де Йонга. По информации СМИ, Шпоры сделали блаугранас предложение в размере 60 миллионов евро.

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