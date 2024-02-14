Модрич покинет Реал, Барселона выставила Левандовски на трансфер. Daily Digest за 14 февраля

Команда Dailysports подготовила для вас ежедневный дайджест из главных спортивных новостей, фигурировавших в СМИ в среду, 14 февраля.

Лацио сенсационно обыграл Баварию

Сегодня было сыграно еще два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Лацио сотворил настоящую сенсацию, обыграв на своем поле Баварию (1:0). Победу римлянам принес гол Чиро Иммобиле с пенальти.

В другом поединке обошлось без неожиданностей. ПСЖ уверенно обыграл Реал Сосьедад со счетом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Брадли Баркола.

Гол Роналду принес Ан-Насру победу в Азиатской Лиге чемпионов

Саудовский Ан-Наср обыграл Аль-Фейх в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов AFC. Победу своей команде принес звездный португалец Криштиану Роналду. К слову, для Роналду этот матч стал 1000-м в его футбольной карьере.

Модрич покинет Реал летом

Эпоха легендарного Луки Модрича в Реале подходит к концу. По информации испанских СМИ, хорватский полузащитник решил не продлевать контракт с Бланкос и покинет Мадрид после завершения этого сезона.

Надаль снялся с турнира в Дохе

Возвращение Рафаэля Надаля на теннисный корт откладывается. 22-кратный победитель турниров Большго Шлема снялся с турнира ATP250 который пройдет в Дохе. Испанец не успевает восстановиться после травмы, полученной на старте сезона.

Мбаппе может выбрать Арсенал

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе может выбрать не Реал и не продление контракта с ПСЖ. По информации The Independent, нападающий готов пойти по стопах своего кумира Тьерри Анри и перейти в Арсенал.

Барселона выставила на трансфер Левандовски

По сообщению El Chiringuito TV, Барселона выставила на трансфер польского нападающего Роберта Левандовски. Причиной такого решения является не только форма поляка, а и его натянутые отношения с одноклубниками.

Тоттенхэм предложил 60 млн за де Йонга

Тоттенхэм хочет пригласить полузащитника Барселоны Френки де Йонга. По информации СМИ, Шпоры сделали блаугранас предложение в размере 60 миллионов евро.