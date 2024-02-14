Лига Чемпионов УЕФА. Гол Мбаппе помог ПСЖ разобраться с Реалом Сосьедад

ПСЖ принимал Реал Сосьедад в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Первый тайм пошел не по сценарию фаворита встречи. Парижане старались контролировать ситуацию и создавать моменты, но гости вполне успешно нашли этому противодействие, нейтрализовав сильные стороны соперника. В результате ПСЖ смог сделать всего один удар в створ ворот бело-голубых.

Во второй половине игры парижская команда наращивала давление на защиту гостей и таки добилась своего. На 58-й минуте забытый возле ворот Килиан Мбаппе после скидки Маркиньоса открыл счет. Спустя несколько минут француз мог оформить дубль, но мяч после его выстрела угодил в перекладину.

По исходу 70 минут игры Брадли Баркола точным ударом в нижний угол ворот Алекса Ремиро удвоил преимущество хозяев и снял вопросы о победителе матча. Больше ничего интересного в матче не происходило, а ПСЖ уже играл по счету.

Ответный матч между командами пройдет в Испании 5 марта.

Paris win the first leg in the round of 16 of the @ChampionsLeague. ✅



See you on Tuesday, March 5th in San Sebastian for the return leg. 🔜



THIS IS PARIS ❤️💙#PSGRSO I #UCL pic.twitter.com/76LkcojQgi — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 14, 2024

Лига чемпионов, 1/8 финала

1-й матч

ПСЖ - Реал Сосьедад - 2:0

Голы: Мбаппе, 58, Баркола, 71