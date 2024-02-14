Победный гол в Лиге чемпионов и новое празднование. Роналду эпично начал 2024 год

Португальская звезда Ан-Насра Криштиану Роналду стал автором победного гола своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов AFC против Аль-Фейха.

Роналду забил на 81 минуте. Нападающий обыгрался в стеночку с Марсело Брозовичем и с центра штрафного пробил в одно касание мимо голкипера соперника. Этот гол стал единственным в матче.

"In terms of pure football, I think I am better than Cristiano Ronaldo" 🤦‍♂️pic.twitter.com/eLFB0mEAAY — LLF (@laligafrauds) February 14, 2024

После гола Криштиану побежал к угловому флажку отмечать гол. На удивление, это было “усовершенствованное” празднование: Роналду в прыжке сложил руки на груди в стиле супергероя Черная пантера из вселенной Malvel - Wakanda salute.

Напомним, что 1/8 финала Лиги чемпионов AFC состоит из двух матчей. Через неделю состоится вторая встреча на поле Ан-Насра.

Ранее мы сообщали, что сын Криштиану Роналду забил невероятный гол в юношеской команде Ан-Насра.