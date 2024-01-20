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ВИДЕО. По стопам отца. Невероятный гол сына Криштиану Роналду

Новости футбола Сегодня, 03:04
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ВИДЕО. По стопам отца. Невероятный гол сына Криштиану Роналду ВИДЕО. По стопам отца. Невероятный гол сына Криштиану Роналду

Криштиану Роналду демонстрирует невероятные результаты, даже не смотря на своей возраст. Но ему уже растет замена, и речь сейчас не о Килиане Мбаппе или Эрлинге Холанне, а про его сына – Криштиану-младшем.

Пока отец помогает Аль-Насру достичь лидерства в Про-лиге Саудовской Аравии, Роналду-младший показывает отличный футбол в юношеской команду.

Во время последнего матча сын Криштиану сумел забить головой отличный гол в ворота соперника после навесной передачи с углового, а сам гол очень похож на гол, который забивал КриРо в одном из матчей за Аль-Наср.

Пока еще точно неясно, сумеет ли Криштиану-младший добиться высот отца, но то, что он показывает отличную игру для своего возраста, это точно.

Сам Криштиану Роналду продолжает показывать феноменальные результаты и вчера рассказал, когда планирует завершить карьеру. Во время вчерашней церемонии награждения Globe Soccer Awards португалец получил три награды, а также высказался о том, что, по его мнению, на данный момент, Про-лига Саудовской Аравии превзошла по силе французскую Лигу 1.

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Аль-Наср Про-лига Саудовская Аравия
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