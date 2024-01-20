ВИДЕО. По стопам отца. Невероятный гол сына Криштиану Роналду

Криштиану Роналду демонстрирует невероятные результаты, даже не смотря на своей возраст. Но ему уже растет замена, и речь сейчас не о Килиане Мбаппе или Эрлинге Холанне, а про его сына – Криштиану-младшем.

Пока отец помогает Аль-Насру достичь лидерства в Про-лиге Саудовской Аравии, Роналду-младший показывает отличный футбол в юношеской команду.

Во время последнего матча сын Криштиану сумел забить головой отличный гол в ворота соперника после навесной передачи с углового, а сам гол очень похож на гол, который забивал КриРо в одном из матчей за Аль-Наср.

Like father 🐐, Like son 🤩 pic.twitter.com/LEbqwjtUwi — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 19, 2024

Пока еще точно неясно, сумеет ли Криштиану-младший добиться высот отца, но то, что он показывает отличную игру для своего возраста, это точно.

Сам Криштиану Роналду продолжает показывать феноменальные результаты и вчера рассказал, когда планирует завершить карьеру. Во время вчерашней церемонии награждения Globe Soccer Awards португалец получил три награды, а также высказался о том, что, по его мнению, на данный момент, Про-лига Саудовской Аравии превзошла по силе французскую Лигу 1.