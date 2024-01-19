Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру

Португальский легендарный футболист Криштиану Роналду поделился мыслями, когда будет завершать карьеру.

Во время вручения награды Globe Soccer Awards нападающий отвечал на вопросы журналистов. Одним из таких было о том, когда Криштиану планирует завершать карьеру.

"Как только я почувствую, что готов завершить, я завершу. Это будет скоро, ну как скоро, возможно через десять лет. Нет, я шучу", - поделился мыслями Роналду.

Напомним, что 30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом Ан-Наср. 9 февраля 2023 года, забил 4 мяча в матче 16 тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Аль-Вахда, сделав свой первый покер с 2019 года. Легендарный футболист Роналду в этом сезоне саудовской Про-Лиги забил 20 голов и отдал 9 ассистов в 18 матчах. Также, он забил больше всего голов в 2023 году - 54.

Также, Криштиану Роналду похвалил Манчестер Сити за проведенный прошлый сезон и назвал фаворитов Лиги Чемпионов сезона 2023-24. Португальский футболист выступил на Globe Soccer Awards, где дал свою оценку Манчестер Сити. Роналду заявил, что "горожане" сделали все правильно, игроки, тренеры, все великолепно.