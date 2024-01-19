Globe Soccer Awards. Холанд стал лучшим футболистом 2023 года

В городе Дубаи, что в Объединенных Арабских Эмиратах, прошло вручение награды Globe Soccer Awards.

Наградили лучших футболистов, тренеров, агентов и фанатов 2023 года. Список победителей:

Лучший футболист - Эрлинг Холанд (Ман Сити)

Лучший молодой игрок - Беллингем (Боруссия Д/Реал)

Лучший вратарь - Эдерсон (Ман Сити)

Лучший полузащитник - Родри (Ман Сити)

Лучший клуб - Манчестер Сити

Лучший игрок на ближнем востоке - Роналду (Аль-Наср)

Лучший бомбардир года - Роналду (Аль-Наср)

Лучший тренер - Пеп Гвардиола (Ман Сити)

Лучший агент - Жорже Мендеш

Любимый игрок фанатов - Роналду (Аль-Наср)

Globe Soccer Awards - организована Globe Soccer и предполагает участие международных футбольных организаций. Ежегодную церемонию мероприятия посещают международные футболисты, тренеры и знаменитости.

Криштиану Роналду похвалил Манчестер Сити за проведенный прошлый сезон и назвал фаворитов Лиги Чемпионов сезона 2023-24. Португальский футболист выступил на Globe Soccer Awards, где дал свою оценку Манчестер Сити. Роналду заявил, что "горожане" сделали все правильно, игроки, тренеры, все великолепно.