Globe Soccer Awards. Холанд стал лучшим футболистом 2023 года
Новости футбола Сегодня, 12:37
Фото: https://twitter.com/City_Chief
В городе Дубаи, что в Объединенных Арабских Эмиратах, прошло вручение награды Globe Soccer Awards.
Наградили лучших футболистов, тренеров, агентов и фанатов 2023 года. Список победителей:
- Лучший футболист - Эрлинг Холанд (Ман Сити)
- Лучший молодой игрок - Беллингем (Боруссия Д/Реал)
- Лучший вратарь - Эдерсон (Ман Сити)
- Лучший полузащитник - Родри (Ман Сити)
- Лучший клуб - Манчестер Сити
- Лучший игрок на ближнем востоке - Роналду (Аль-Наср)
- Лучший бомбардир года - Роналду (Аль-Наср)
- Лучший тренер - Пеп Гвардиола (Ман Сити)
- Лучший агент - Жорже Мендеш
- Любимый игрок фанатов - Роналду (Аль-Наср)
Globe Soccer Awards - организована Globe Soccer и предполагает участие международных футбольных организаций. Ежегодную церемонию мероприятия посещают международные футболисты, тренеры и знаменитости.
Криштиану Роналду похвалил Манчестер Сити за проведенный прошлый сезон и назвал фаворитов Лиги Чемпионов сезона 2023-24. Португальский футболист выступил на Globe Soccer Awards, где дал свою оценку Манчестер Сити. Роналду заявил, что "горожане" сделали все правильно, игроки, тренеры, все великолепно.
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Новости футбола Сегодня, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Новости футбола Сегодня, 13:33 Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру
Новости баскетбола Сегодня, 12:44 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости бокса Сегодня, 16:30 P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории Новости футбола Сегодня, 16:05 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:13 Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 14:38 Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН Новости футбола Сегодня, 14:30 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Прогнозы на спорт
Теннис 20 янв 2024 Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года