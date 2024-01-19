Криштиану Роналду засыпал комплиментами Ман Сити и назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Криштиану Роналду похвалил Манчестер Сити за проведенный прошлый сезон и назвал фаворитов Лиги Чемпионов сезона 2023-24.

Португальский футболист выступил на Globe Soccer Awards, где дал свою оценку Манчестер Сити. Роналду заявил, что "горожане" сделали все правильно, игроки, тренеры, все прекрасно.

"Наконец-то они выиграли Лигу чемпионов, они, вероятно, заслужили это два года назад. Мне нравится видеть, как они играют. Они имеют хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов", - сказал Криштиану.

Также его попросили назвать коллективы, которые, по его мнению, претендуют на победу в главном европейском турнире в сезоне 2023-24. Роналду назвал Сити, Баварию Мюнхен и Реал Мадрид. Также, он назвал себя лучшим бомбардиром сезона и это в 39 лет.

"Я был лучшим бомбардиром этого сезона, представьте, что я победил более молодых игроков, таких как Холанд. Я горжусь, а мне скоро 39. Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, и тогда я добиваюсь успеха. На меня не влияет критика", - добавил Роналду.

К слову, Globe Soccer Awards - организована Globe Soccer и предусматривает участие международных футбольных организаций. Ежегодную церемонию мероприятия посещают международные футболисты, тренеры и знаменитости.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом Аль-Насср. 9 февраля 2023 года, забил 4 мяча в матче 16 тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Аль-Вахда, сделав свой первый покер с 2019 года.