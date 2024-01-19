EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Криштиану Роналду засыпал комплиментами Ман Сити и назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Криштиану Роналду засыпал комплиментами Ман Сити и назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Новости футбола Сегодня, 11:21
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Криштиану Роналду засыпал комплиментами Ман Сити и назвал фаворитов Лиги Чемпионов Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Криштиану Роналду похвалил Манчестер Сити за проведенный прошлый сезон и назвал фаворитов Лиги Чемпионов сезона 2023-24.

Португальский футболист выступил на Globe Soccer Awards, где дал свою оценку Манчестер Сити. Роналду заявил, что "горожане" сделали все правильно, игроки, тренеры, все прекрасно.

"Наконец-то они выиграли Лигу чемпионов, они, вероятно, заслужили это два года назад. Мне нравится видеть, как они играют. Они имеют хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов", - сказал Криштиану.

Также его попросили назвать коллективы, которые, по его мнению, претендуют на победу в главном европейском турнире в сезоне 2023-24. Роналду назвал Сити, Баварию Мюнхен и Реал Мадрид. Также, он назвал себя лучшим бомбардиром сезона и это в 39 лет.

"Я был лучшим бомбардиром этого сезона, представьте, что я победил более молодых игроков, таких как Холанд. Я горжусь, а мне скоро 39. Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, и тогда я добиваюсь успеха. На меня не влияет критика", - добавил Роналду.

К слову, Globe Soccer Awards - организована Globe Soccer и предусматривает участие международных футбольных организаций. Ежегодную церемонию мероприятия посещают международные футболисты, тренеры и знаменитости.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом Аль-Насср. 9 февраля 2023 года, забил 4 мяча в матче 16 тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Аль-Вахда, сделав свой первый покер с 2019 года.

Популярные новости
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола Сегодня, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру Новости футбола Сегодня, 13:33 Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 12:44 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости бокса Сегодня, 16:30 P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории Новости футбола Сегодня, 16:05 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:13 Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 14:38 Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН Новости футбола Сегодня, 14:30 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Прогнозы на спорт
Теннис 20 янв 2024 Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года