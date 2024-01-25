Менди не покинет Реал летом. Его не пугает возможное подписание звёздного конкурента
Защитник Реала Ферлан Менди не намерен покидать мадридский Реал, несмотря на возможное подписание звёздного конкурента летом.
Как сообщает Marca, даже в случае прихода Альфонсо Дэвиса летом, француз знает, что он пользуется доверием Карло Анчелотти, который называет его лучшим левым защитником в мире.
В таком случае «сливочные» могут попрощаться со своим воспитанником Франом Гарсией, которого могут отдать в аренду.
Ранее мы сообщали, что Реал был готов продать Менди, чтобы освободить место под приход Дэвиса, но единственный интерес к нему проявили только клубы с Саудовской Аравии, что не понравилось самому французу.
28-летний защитник в нынешнем сезоне провел за «сливочных» 18 матчей, в которых отметился одним ассистом.Transfermarktоценивает его в 20 миллионов евро, а его контракт действителен до лета 2025 года.