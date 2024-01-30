Манчестер Юнайтед готовится к активным трансферам летом

Затишье на трансферном рынке зимой в Манчестер Юнайтед надеются наверстать летом.

Как сообщает Дин Джонс, зимой в клубных офисах были сосредоточены на создание клубной вертикали, чтобы убедиться, что на «Олд Траффорд» есть люди, которые готовы помочь клубу вернуться на самый высокий уровень.

Частью этой работы есть назначение Омара Беррады на пост генерального директора и логичным продолжением будет назначение спортивного директора.

Что касается игроков, то внимание было уделено тому, чтобы попрощаться с теми, кто не приносит команде пользы. Отдельное решение будет приниматься по Рафаэлю Варану, Гарри Магвайру, Скотту МакТоминей, Каземиро, Кристиану Эриксену и Энтони.

Летом же будут предприняты попытки обновить стартовый состав по всему полю. В команду будет приглашен как минимум один центральный защитник, а также составлены списки на пополнение в полузащите и атаке.

Напомним, что зимой Манчестер Юнайтед отдал в аренду Джейдона Санчо, который закончит сезон в дортмундской Боруссии.