EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Лука Модрич разочарован своим сезоном в Реал Мадриде. Он хотел закончить карьеру иначе

Лука Модрич разочарован своим сезоном в Реал Мадриде. Он хотел закончить карьеру иначе

Новости футбола Сегодня, 07:05
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Лука Модрич разочарован своим сезоном в Реал Мадриде. Он хотел закончить карьеру иначе Фото с сайта si.com/Автор неизвестен

Можно с уверенностью сказать, что Лука Модрич проводит очень сложный сезон в Реал Мадриде. Главный тренер команды Карло Анчелотти практически не отдавал предпочтение 38-летнегму футболиста, и в стартовом составе выходили такие игроки, как Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос и Федерико Вальверде.

Это значительно отличается от предыдущего сезона, когда Модрич был игроком основного состава Реал Мадрида. Как сообщает Relevo, продлевая контракт еще на сезон прошлым летом полузащитником и командой было оговорено то, что хорват будет всё также часто появляться в старте команды. Он чувствует, что данные ему обещания не были выполнены, и он бы предпочел, чтобы клуб был более ясным во время продления контракта.

Модрич хотел завершить свою карьеру в Реал Мадриде на высокой ноте, став важным игроком основного состава. Однако это далеко не так, что сильно его разочаровывает.

Высока вероятность, что Модрич покинет «Лос Бланкос» уже этим летом, когда подойдет к концу его контракт. Он все еще может оказывать влияние на команду до конца сезона, но это по-прежнему не такое завершение блестящего 12-летнего периода в испанской столице, как ему хотелось.

Вчера мы писали о том, что в случае перехода Килиана Мбаппе в состав Реал Мадрида он получит десятый номер, который на данный момент принадлежит Модричу.

Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Новости футбола Вчера, 14:32 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура
Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе Новости футбола Вчера, 10:30 Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе
The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда Новости гольфа 15 фев 2024, 21:41 The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда
Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом Новости футбола 15 фев 2024, 11:33 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом
Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций Новости футбола 15 фев 2024, 04:31 Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере Новости футбола 14 фев 2024, 16:34 Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:51 Потеря для Ювентуса. Капитан команды получил травму и пропустит около двух недель Новости футбола Сегодня, 07:21 Интер – Атлетико Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 07:05 Лука Модрич разочарован своим сезоном в Реал Мадриде. Он хотел закончить карьеру иначе Новости футбола Сегодня, 06:44 Мбаппе в Барселону? Президент каталонского клуба неоднозначно ответил на такие предположения Новости футбола Сегодня, 06:16 Эвертон – Кристал Пэлас. Ориентировочные составы и последние новости Новости MMA Сегодня, 05:24 Назван главный бой турнира UFC 300. На кону будет титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории Новости футбола Сегодня, 04:55 Ключевой центральный защитник Реал Мадрида скоро вернется в команду после травмы Новости футбола Сегодня, 04:42 ПСВ – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 03:55 Барселона определилась с главным претендентом на замену Хави Эрнандеса Новости футбола Сегодня, 03:30 ПСЖ продолжает искать замену Мбаппе. Теперь они заинтересовались Маркусом Рашфордом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Роял АМ – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Удинезе – Кальяри прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Гранада - Альмерия прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня ТС Гэлакси – Голден Эрроуз прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Анкарагюджю – Галатасарай прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 Футбол Сегодня Бохум – Бавария прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 Футбол Сегодня Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 18 февраля