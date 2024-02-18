Лука Модрич разочарован своим сезоном в Реал Мадриде. Он хотел закончить карьеру иначе

Можно с уверенностью сказать, что Лука Модрич проводит очень сложный сезон в Реал Мадриде. Главный тренер команды Карло Анчелотти практически не отдавал предпочтение 38-летнегму футболиста, и в стартовом составе выходили такие игроки, как Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос и Федерико Вальверде.

Это значительно отличается от предыдущего сезона, когда Модрич был игроком основного состава Реал Мадрида. Как сообщает Relevo, продлевая контракт еще на сезон прошлым летом полузащитником и командой было оговорено то, что хорват будет всё также часто появляться в старте команды. Он чувствует, что данные ему обещания не были выполнены, и он бы предпочел, чтобы клуб был более ясным во время продления контракта.

Модрич хотел завершить свою карьеру в Реал Мадриде на высокой ноте, став важным игроком основного состава. Однако это далеко не так, что сильно его разочаровывает.

Высока вероятность, что Модрич покинет «Лос Бланкос» уже этим летом, когда подойдет к концу его контракт. Он все еще может оказывать влияние на команду до конца сезона, но это по-прежнему не такое завершение блестящего 12-летнего периода в испанской столице, как ему хотелось.

Вчера мы писали о том, что в случае перехода Килиана Мбаппе в состав Реал Мадрида он получит десятый номер, который на данный момент принадлежит Модричу.