Лидеру Реала удалось избежать травмы. Он будет доступен на ближайший матч

Полузащитнику Реала Браиму Диасу удалось избежать травмы, сообщает издание Diario AS. Вингер Королевского клуба будет доступен для выбора в состав на ближайший матч чемпионата Испании против Райо Вальекано, который пройдет в воскресенье, 18 февраля.

Напомним, у испанского вингера было подозрение на повреждение после матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против РБ Лейпциг (1:0), в котором он забил победный для Бланкос гол.

Всего на счету 24-летнего Диаса, который последние два сезона играл в аренде за Милан, 8 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах во всех турнирах этого сезона.

Ранее мы сообщали, что Диас, который имеет марокканские корни, определился за сборную какой страны он хочет выступать на международном уровне.

После разгромной победы над Жироной (4:0) команда Карло Анчелотти укрепило свое лидерство в Ла Лиге. Сливочные опережают ближайшего преследователя на пять очков после 24 туров.