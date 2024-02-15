Лидер Интера согласился продлить контракт с клубом на фоне интереса со стороны Манчестер Сити

Полузащитник Интера Николо Барелла согласился подписать новый контракт с нерадзурри и остаться в клубе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 27-летний итальянский полузащитник устно согласился подписать новый долгосрочный контракт с лидером Серии А, который будет рассчитан до июня 2029 года. Барелла будет зарабатывать около 7 миллионов евро за сезон. Официальное объявление о заключении сделки является вопросом времени.

Это очень хорошая новость для главного тренера Симоне Индзаги и руководства клуба, поскольку настойчивый интерес к игроку проявлял Манчестер Сити.

С момента перехода в Интер в июле 2019 года итальянский полузащитник забил 22 гола и отдал 49 результативных передач в 218 матчах во всех соревнованиях. Футболист помог клубу выиграть шесть трофеев, включая Скудетто в сезоне 2020/21.

Интер уверенно лидирует в Серии А, опережая Ювентус на семь очков и имея одну игру в запасе.

Ранее мы сообщали, что миланский клуб готов продать своего защитника летом и уже выставил ценник на игрока для потенциальных покупателей.