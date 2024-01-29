Команды Премьер-лиги проведут товарищеское турне в США

Пять клубов Премьер-лиги проведут летом товарищеское турне в США, сообщает издание The Athletic.

По информации, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Челси и Манчестер Сити поедут летом 2024 года в Соединенные Штаты Америки и проведут там серию товарищеских игр. Добавляют, что Манчестер Сити и Челси хотят провести игру друг против друга и сейчас ведут переговоры на этот счет.

Напомним, что летом 2023 года уже была подобная практика. Тогда Манчестер Юнайтед и Арсенал провели товарищеский матч. Их матч собрал более 80 тысяч болельщиков и завершился победой "красных дьяволов" со счетом 2:0.

Напомним, стало известно, что о последних месяцах пребывания немецкого специалиста Юргена Клоппа в Ливерпуле будет снят документальный фильм, и съемочная группа будет иметь доступ ко всем "закрытым" дверям клуба, сообщает Mirror. Также в источнике говорится, что ранее Клопп накладывал вето на подобные инициативы.

Юрген Клопп надеется, что его заключительный сезон в Ливерпуле станет успешным и он сможет снова завоевать чемпионский титул, но для этого им стоит еще очень много сделать и прежде всего побороться с действующими чемпионами - Манчестер Сити.