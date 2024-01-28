Клуб Премьер-лиги продолжает работу над переходом перспективного ганского вингера

Вест Хэм продолжает работать над подписанием 19-летнего вингера Норшелланна Ибрагима Османа.

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Молотобойцы уже договорились с футболистом об условиях личного контракта. Это не составляло труда, поскольку игрок изначально загорелся идеей переехать на Туманный Альбион.

Осталось договориться с Норшелланном, который отклонил первое предложение лондонского клуба в размере 18 миллионов евро. Датчане хотят выручить больше денег за подающего надежды африканца.

Осман переехал в Данию минувшим летом из Ганы и сразу же пришелся ко двору в новой команде. В текущем сезоне вингер сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

На этой неделе Вест Хэм арендовал хавбека Манчестер Сити и сборной Англии Калвина Филлипса.