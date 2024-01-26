Вест Хэм объявил об аренде полузащитника сборной Англии
Центральный полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс официально сменил Манчестер Сити на Вест Хэм на правах аренды. Договор между клубами рассчитан до конца сезона, а летом лондонцы могут выкупить футболиста за 40 миллионов фунтов.
“Я очень рад оказаться здесь. Было много спекуляций по поводу моего перехода в Вест Хэм, и я с нетерпением ждал, когда смогу начать роботу. Здесь собрана невероятная команда”, – прокомментировал свой трансфер Филлипс.
Филлипс перешел в Манчестер Сити из Лидса летом 2022 года, однако практически не играл за команду Пеп Гвардиола. В общей сложности он выходил только в 31 матче и забил 1 гол.
Несмотря на отсутствие игровой практики, 28-летний полузащитник регулярно вызывался в сборную Англии, за которую наиграл 31 матч, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.
Вест Хэм после 21 тура занимает шестое место в английской Премьер-лиге.