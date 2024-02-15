Клуб АПЛ сделал первое заявление после госпитализации тренера

Кристал Пэлас прокомментировал госпитализацию главного тренера Роя Ходжсона.

Специалисту стало плохо во время сегодняшней тренировки команды, после чего он был госпитализирован. В данный момент состояние 76-летнего наставника стабильно.

“После новостей о том, что Рою Ходжсону стало плохо во время сегодняшней тренировки, мы можем подтвердить, что его состояние сейчас стабильно и в настоящее время проходит обследование в больнице. Все в клубе желают Рою скорейшего выздоровления”, - говорится в заявлении клуба.

Напомним, сегодня сообщалось, что Кристал Пэлас решил уволить Ходжсона с поста главного тренера и уже определился с его приемником.

Опытный английский тренер возглавляет лондонскую команду с марта 2023 года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона.