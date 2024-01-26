Клопп ответил на вопрос, будет ли он участвовать в выборе преемника

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил покинуть клуб и уйдет в конце этого сезона.

На пресс-конференции немецкого специалиста спросили о будущем наставнике и будет ли Клопп принимать участие в выборе тренера.

"Нет, почему я должен? В этом мире у нас есть несколько лиц, тренеров клубов и других, которых вы не видите часто. Кажется, я делаю всю работу, я не... я не могу. То, что мы построили за последние восемь с половиной лет, является прочной структурой за кулисами. Это одна из причин, почему я могу уйти. Мы сделали это идеально? Нет, но настолько хорошо, насколько могли", - сказал Юрген.

Он добавил, что сейчас хочет помочь клубу достичь наилучшего. Контракт 56-летнего немца с английским клубом рассчитан до лета 2026 года, но он решил не оставаться на следующий сезон.

Клопп - легенда Ливерпуля. Он тренирует команду с октября 2015 года. Под руководством Клоппа Ливерпуль выиграл АПЛ в сезоне-2018/19, а также Лигу чемпионов-2019/20. До Ливерпуля Клопп 7 лет тренировал Боруссию Дортмунд, с которой дважды выигрывал Бундеслигу.

В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура. Напомним, что мы подготовили реакцию соцсетей на то, что Юрген Клопп решил покинуть Ливерпуль.