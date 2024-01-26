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Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа

Новости футбола Сегодня, 10:37
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа Getty

Юрген Клопп покинет Ливерпуль после завершения этого сезона. Об этом немецкий специалист сообщил лично.

Контракт 56-летнего немца с английским клубом рассчитан до лета 2026 года, но он решил не оставаться на следующий сезон. Клопп - легенда Ливерпуля. Он тренирует команду с октября 2015 года. Под руководством Клоппа Ливерпуль выиграл АПЛ в сезоне-2018/19, а также Лигу чемпионов-2019/20.

В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура.

Мы подготовили для вас реакцию футбольного сообщества на эту неожиданную новость. Да, хватает и смешных шуток, однако, подавляющее количество болельщиков расстроены новостью об уходе легендарного Юргена Клоппа из Ливерпуля.

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