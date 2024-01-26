Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа
Новости футбола Сегодня, 10:37
Getty
Юрген Клопп покинет Ливерпуль после завершения этого сезона. Об этом немецкий специалист сообщил лично.
Контракт 56-летнего немца с английским клубом рассчитан до лета 2026 года, но он решил не оставаться на следующий сезон. Клопп - легенда Ливерпуля. Он тренирует команду с октября 2015 года. Под руководством Клоппа Ливерпуль выиграл АПЛ в сезоне-2018/19, а также Лигу чемпионов-2019/20.
В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура.
Мы подготовили для вас реакцию футбольного сообщества на эту неожиданную новость. Да, хватает и смешных шуток, однако, подавляющее количество болельщиков расстроены новостью об уходе легендарного Юргена Клоппа из Ливерпуля.
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