Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа

Юрген Клопп покинет Ливерпуль после завершения этого сезона. Об этом немецкий специалист сообщил лично.

Контракт 56-летнего немца с английским клубом рассчитан до лета 2026 года, но он решил не оставаться на следующий сезон. Клопп - легенда Ливерпуля. Он тренирует команду с октября 2015 года. Под руководством Клоппа Ливерпуль выиграл АПЛ в сезоне-2018/19, а также Лигу чемпионов-2019/20.

В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура.

Мы подготовили для вас реакцию футбольного сообщества на эту неожиданную новость. Да, хватает и смешных шуток, однако, подавляющее количество болельщиков расстроены новостью об уходе легендарного Юргена Клоппа из Ливерпуля.

Man United fans right now: No more 7-0pic.twitter.com/oelWubGg92 https://t.co/ykAKaRcOra — Troll Football (@TrollFootball) January 26, 2024

Steven Gerrard when Xabi Alonso gets the Liverpool job pic.twitter.com/DXYxRRZGCA — Troll Football (@TrollFootball) January 26, 2024

Jurgen Klopp 🫂 The Kop pic.twitter.com/ox9gleGRBg — Premier League (@premierleague) January 26, 2024

From the day we were first introduced to Jurgen Klopp at Liverpool... pic.twitter.com/WiBBjPrM7L — Premier League (@premierleague) January 26, 2024

Mood right now pic.twitter.com/s6WhjDMdjm — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 26, 2024

Mrs just said just go and get another Klopp pic.twitter.com/g14sLsSRcu — George Scaife (@Scaife51) January 26, 2024

Jurgen Klopp has one final mission 👀 pic.twitter.com/ARNAbDJj7f — GOAL (@goal) January 26, 2024

🏆 Champions League

🏆 Premier League

🏆 FA Cup

🏆 League Cup

🏆 Community Shield

🏆 Super Cup

🏆 Club World Cup



Jürgen Klopp won everything at Liverpool ❤️ pic.twitter.com/vVhtNq9YjO — B/R Football (@brfootball) January 26, 2024