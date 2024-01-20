Норри обыграл Рууда и вышел в четвертый раунд Australian Open

В Мельбурне, Австралия, продолжается первый турнир серии Большого шлема этого года – Australian Open. В одиночном разряде как среди мужчин, так и среди женщин проходит третий раунд.

Сегодня на корте встретились 22-я ракетка мира британец Кэмерон Норри и одиннадцатая ракетка из Норвегии Каспер Рууд.

Фаворитом в этой встрече считался норвежец, но Кэмерон не собирался так легко сдаваться.

В первом сете Рууд четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а также проиграл один гейм на своей подаче. В результате Норри вышел победителем 6:4.

Во втором сете Рууд допускал еще больше ошибок, семь раз подал навылет и дважды допустил двойную ошибку, но выиграв 23 виннера он забрал сет в свою пользу 7:6.

В третьем и четвертом сете британец вновь показывал отличную игру и уверенно брал гейм за геймом. За два сета он отдал всего один гейм на своих подачах и забрал три гейма на подачах соперника. В результате третий и четвертый сеты были в пользу Норри (6:4, 6:3).

Australian Open

Мужчины

Третий раунд

Кэмерон Норри - Каспер Рууд 6:4, 6:7, 6:4, 6:3

На следующем этапе Кэмерон сыграет с победителем пары Александр Зверев (WTA6) – Алекс Микелсен (WTA91).