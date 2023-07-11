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"Карабах" из Азербайджана выиграл в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 14:48
"Карабах" из Азербайджана выиграл в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов Фото: инстаграм "Карабаха"/Автор неизвестен

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024 "Карабах" из Азербайджана на выезде победил “Линкольн” из Гибралтара со счетом 2:1. Матч состоялся в Гибралтаре на стадионе “Виктория”.

В середине первого тайма счет открыл Кике Гомес, которому ассистировал Ибрагим Айю. На 58-й минуте счет сравнял Редон Джиджа, которому голевой пас отдал Абделла Зубир. Победу азербайджанскому клубу принес гол на 90-й минуте Яссина Бензия, которому голевой пас отдал Гара Гараев.

Ответный матч “Карабах” - “Линкольн” состоится 19 июля в городе Баку (Азербайджан) на стадионе “Олимпийский”.

Линкольн” (Гибралтар) - “Карабах” (Азербайджан) - 1:2 (1:0)
Голы: Гомес, 25 - 1:0, Джиджа, 58 - 1:1, Бензия, 90 - 1:2

“Линкольн”: Коулинг, Айю, Сержант, Лопеш, Нано, Яхайя, Бритто (Кашаро, 64), Манди (Ажайи, 55), Уокер (Хименес, 64), Гомес, Рико (Хуанфри, 73).

“Карабах”: Магомедалиев, Вешович, Мустафазаде, Рентерия, Джафаргулиев, Жулио Ромау, Янкович (Гараев, 87), Ахундзаде (Бензия, 61), Андраде (Дьякаби, 87), Зубир, Джиджа (Кейта, 61).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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