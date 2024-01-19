КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию

Гвинея и Гамбия провели матч второго тура Кубка Африканских наций в группе С.

В первой половине Гвинея немного больше держала мяч и создала больше возможностей у ворот соперника. Они нанесли восемь ударов в сторону и два удара в створ ворот с показателем xG 0,99. Гамбия, в свою очередь, нанесла только три удара в сторону ворот.

Во второй половине гвинейцы продолжали играть в свой футбол. Снова два удара в створ ворот и один из них стал голевым. На 70-й минуте Камара вывел Гвинею вперед. Гамбия не смогла создать чего-то в ответ и потерпела минимальное поражение 1:0.

Гвинея одерживает победу, набирает четыре очка и поднимает на вторую строчку в группе С. В заключительном туре они сыграют против Сенегала, а Гамбия против Камеруна. Матчи пройдут во вторник, 23 января.

КАН. Второй тур

Гвинея - Гамбия - 1:0

Голы: 1:0 - 70 Камара