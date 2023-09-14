Гвардиола восстановился после операции и вернулся к работе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола восстановился после операции на спине и вернулся к работе.

О радостном событии 13 сентября сообщила клубная пресс-служба.

О проблемах со здоровьем у известного испанского специалиста стало известно в конце августа. Тогда представители “Манчестер Сити” заявили, что 52-летний испанский тренер отправился в Барселону на неотложную операцию.

Из-за оперативного вмешательства Гвардиола пропустил две игры команды. Он не руководил своими подопечными в играх против "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и лондонского "Фулхэма" (5:1). В это время обязанности главного тренера исполнял Хуан Лильо.

“Манчестер Сити” является действующим чемпионом Англии и лидером турнирной таблицы в новом сезоне. После четырех матчей “горожане” набрали максимальное количество.

Уже 16 сентября "горожане" сыграют с лондонским "Вест Хэмом" в матче пятого тура чемпионата Англии. Ожидается, что Гвардиола будет присутствовать на этой встрече, хотя официально об этом не сообщали.

Отметим, что в августе операцию перенес и лидер “Ман Сити” Кевин Де Брюйне.