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Голевая перестрелка на Энфилде. Видео голов и обзор матча Ливерпуль — Норвич — 5:2

Новости футбола Сегодня, 17:22
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Голевая перестрелка на Энфилде. Видео голов и обзор матча Ливерпуль — Норвич — 5:2 Голевая перестрелка на Энфилде. Видео голов и обзор матча Ливерпуль — Норвич — 5:2

В сегодняшнем поединке в рамках четвертого раунда Кубка Англии Ливерпуль на Энфилде принимал Норвич Сити, представляющий Чемпионшип. Хозяева с первых минут бросились на ворота «дроздов» и довольно быстро повели в счете. Однако Норвич не намерен был сдаваться и вскоре восстановил паритет, но на перерыв ушел все же уступая в счете.

До середины второго тайма Ливерпуль забил еще дважды и окончательно убил интригу. Красивый дальний удар Борхи Сайнса подарил гостям надежду, но времени и сил у Норвича уже не хватило. Вместо этого уже в компенсированное время Райан Гравенберх забил в ворота гостей пятый мяч и зафиксировал на табло итоговый счет — 5:2.

Сегодня уже состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии, по итогам которой «красные» узнали своего следующего соперника. За выход в четвертьфинал подопечные Клоппа поспорят с победителем пары Уотрфорд — Саутгемптон.

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