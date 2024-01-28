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Легкий соперник для Ман Сити. Состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии

Новости футбола Сегодня, 11:53
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Легкий соперник для Ман Сити. Состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии Фото: terrikon.com/ Автор неизвестен

Сегодня, 28 января, состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии. Предыдущая стадия еще не завершилась и все участники 1/8 финала станут известны 6 февраля, когда пройдут переигровки четвертого раунда. Поэтому пока имеем предварительный расклад.

Из интересных пар можно отметить два матча, в которых столкнутся команды Премьер-лиги: Вулверхэмптон сыграет с Брайтоном, а Лутон будет принимать Ман Сити. Еще в одном поединке могут сойтись Ноттингем и Манчестер Юнайтед, если пройдут своих соперников (Бристоль Сити и Ньюпорт соответственно).

Представитель шестого дивизиона Мейдстоун померяется силами с победителем пары Шеффилд Уэнсдей — Ковентри Сити.

Полностью жеребьевка пятого раунда выглядит следующим образом:

  • Блэкберн/Рексем — Ньюкасл
  • Челси/Астон Вилла — Лидс/Плимут
  • Борнмут — Лестер
  • Ливерпуль — Уотфорд/Саутгемптон
  • Бристоль Сити/Ноттингем Форест — Ньюпорт/Манчестер Юнайтед
  • Вулверхэмптон — Брайтон
  • Шеффилд Уэнсдей/Ковентри — Мейдстоун
  • Лутон — Манчестер Сити
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