Легкий соперник для Ман Сити. Состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии

Сегодня, 28 января, состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии. Предыдущая стадия еще не завершилась и все участники 1/8 финала станут известны 6 февраля, когда пройдут переигровки четвертого раунда. Поэтому пока имеем предварительный расклад.

Из интересных пар можно отметить два матча, в которых столкнутся команды Премьер-лиги: Вулверхэмптон сыграет с Брайтоном, а Лутон будет принимать Ман Сити. Еще в одном поединке могут сойтись Ноттингем и Манчестер Юнайтед, если пройдут своих соперников (Бристоль Сити и Ньюпорт соответственно).

Представитель шестого дивизиона Мейдстоун померяется силами с победителем пары Шеффилд Уэнсдей — Ковентри Сити.

Полностью жеребьевка пятого раунда выглядит следующим образом:

Блэкберн/Рексем — Ньюкасл

Челси/Астон Вилла — Лидс/Плимут

Борнмут — Лестер

Ливерпуль — Уотфорд/Саутгемптон

Бристоль Сити/Ноттингем Форест — Ньюпорт/Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон — Брайтон

Шеффилд Уэнсдей/Ковентри — Мейдстоун

Лутон — Манчестер Сити