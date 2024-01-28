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Ливерпуль в зрелищном матче разобрался с Норвичем и вышел в следующий этап Кубка Англии

Новости футбола Сегодня, 11:26
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Ливерпуль в зрелищном матче разобрался с Норвичем и вышел в следующий этап Кубка Англии Фото: twitter.com/LFC/ Автор неизвестен

В рамках четвертого раунда Кубка Англии Ливерпуль принимал на своем поле Норвич Сити. Ливерпуль подошел к этому поединку в качестве лидера Премьер-лиги, а Норвич ведет упорную борьбу за выход в плей-офф Чемпионшипа.

Поединок начался с атак хозяев и на 16-й минуте счет был открыт. Кертис Джонс головой замкнул навес с фланга. Гости достаточно неожиданно отыгрались спустя всего пару минут: после розыгрыша углового Бенджамин Гибсон сравнял счет в матче. Однако радовались игроки Норвича недолго, ведь вскоре Дарвин Нуньес снова вывел «красных» вперед.

Во втором тайме хозяева продолжили создавать у ворот Норвича опасные моменты и усилиями Диогу Жоты и Ван Дейка довели счет до разгромного. Норвич ответил классным выстрелом Борхи Сайнса, а окончательный счет на табло установил Райан Гравенберх.

Ливерпуль — Норвич — 5:2

Голы: Джонс 16, Нуньес 28, Диогу Жота 53, Ван Дейк 63, Гравенберх 90+5 — Гибсон 22, Сайнс 69.

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