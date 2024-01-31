Фиорентина усилилась нападающим из другого клуба Серии А

Нападающий Ромы Андреа Белотти перешел в Фиорентину, сообщили "фиалки" в своих соцсетях.

Они сообщили, что итальянский нападающий присоединился к Фиорентине до конца этого сезона на правах аренды. Андреа Белотти прошел медицинский уход и подписал контракт.

Gallo Belotti has arrived in Florence to sign for Fiorentina 🐓 pic.twitter.com/7B4Epzf5JD — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 31, 2024

Напомним, что 28 августа 2022 года, Белотти на правах свободного агента перешел в Рому. Андреа подписал контракт со столичным клубом до конца сезона 2022/23, который может быть продлен еще на два сезона при соблюдении ряда условий.

Несмотря на то, что Белотти не забил ни одного мяча в рамках Серии А в сезоне 2022/23, контракт с Белотти был продлен на два сезона.

К слову, итальянский Дженоа выкупил трансферные права на Руслана Малиновского у Марселя. С начала сезона полузащитник сборной Украины выступал за Грифонов на правах аренды. По информации итальянского футбольного инсайдера Фабрицио Романо, итальянцы заплатили за 30-летнего футболиста семь миллионов евро.