Это надо учитывать. Пол Мерсон закрыл рты хейтерам Мудрика

Известный футбольный журналист Пол Мерсон высказался об игре украинского вингера Челси Михаила Мудрика.

В частности, он попытался объяснить причины, по которым футболисту долго пришлось адаптироваться к английскому футболу.

"Он молодой игрок, приехавший из страны, пребывающей в конфликте. Это надо учитывать при оценке его игры. У него есть друзья в Украине, и это оказывает влияние на него. Однако вас не подпишут за такие деньги, если вы плохой футболист.

Мы видели обещающие моменты, но теперь нужна последовательность. Возможно, мы видели, как он играет на уровне 4 из 10, а затем на уровне 8 из 10, но нам нужно видеть от него стабильные 7 и 8 баллов. На прошлой неделе он забил гол в матче против «Фулхэма», но потом не попал в состав на матч с «Бернли». Было неожиданно увидеть его на скамейке запасных, но, возможно, ему просто нужно подготовиться лучше.

Также стоит отметить, что он забил гол за сборную Украины, что, вероятно, повысило его уверенность, и Почеттино может решить, что его использование в матче с "Арсеналом" может быть рискованным, но стоит этой авантюры», - приводит слова Мерсона Sky Sports.